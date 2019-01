Global spilevent vender tilbage til Spilfabrikken

Årslev: Sidder man med ønsket om at prøve kræfter med spiludvikling, er Global Game Jam 2019 på Den Fynske Spilfabrik en oplagt mulighed. Her er der åbent for udvikling af både kortspil, brætspil og computerspil. I løbet af weekenden vil der være kvalificeret sparring fra iværksættervirksomheden Artifact Game Solutions. Den Fynske Spilfabrik er indtil videre det eneste sted i Danmark på Fyn, hvor man kan deltage i Global Game Jam 2019.

- Da vi holdt Global Game Jam 2018, var det en stor succes. Derfor har vi selvfølgelig valgt at være med igen i 2019. At vi er placeret midt i landet, gør også, at vi er en ideel lokation for Global Game Jam, udtaler daglig leder for Den Fynske Spilfabrik, Fleur Bernburg, i en pressemeddelelse.

Global Game Jam er et gamejam, der foregår forskellige steder over hele verden på samme tid. Sidste år var 803 lokationer fordelt i 108 lande tilmeldt. For at binde alle disse lokationer sammen, frigiver Global Game Jam hver år et tema. Temaet frigives på dagen jammet starter, og alle spil under jammet skal tage udgangspunkt i det. Sidste års tema var "Transmission", og resultatet blev 8606 spil.