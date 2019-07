Sallinge: En 63-årig mand er blevet idømt en bøde på 2000 kroner, fordi han i en periode var i besiddelse af en Winchester-riffel uden den nødvendige våbentilladelse.

Tilladelsen var udløbet, og ifølge manden var der gået kludder i betalingen for at få fornyet tilladelsen. Han havde betalt for lidt, men det mente retten ikke var en plausibel forklaring, idet manden i mange år har haft våben, og derfor mange gange har fornyet sin tilladelse.