Glæde over vellykket Bøgebjergmesse

Ligesom sidste år bød messen også på underholdning. "Kom og dans" fra Svendborg var på gulvet to gange, og der blev jumpet en enkelt gang af nogle af de lokale deltagere fra jumping fitness-holdene i Bøgebjerg IF.

Hvis alt det ikke var nok til at stille sulten, var det muligt at købe dagens ret i Bøgebjerghallens cafeteria eller en fransk hotdog i deres stand inde i Bøgebjerghallen.

Ud over at man hos Vester Aaby Slagterforretning kunne smage på spegepølser og andre røgvarer, kunne man hos Nordfra.com smage på fisk fra Færøerne, ost hos Barlebo og kager hos Dagli'Brugsen. Det hele kunne man så skylle ned med en smagsprøve på vinen hos Møllegårdens Vinimport.

Pavillonen, der gav mulighed for en ølpause, var særdeles populær hos især det mandlige publikum, men den trak også et par kvinder til.

Der var flere stande, der solgte vin, og smagsprøverne var i den grad et hit, men der blev også langet flere flasker over disken.

Vester Aaby: I søndags var det sjette gang, Bøgebjerg IF åbnede dørene for Bøgebjergmessen i Bøgebjerghallen. Og det blev endnu engang skudt i gang med rekordstort antal stande og flere nye tiltag. Af årets 45 udstillere var de 18 af dem var helt nye på plakaten, fortæller en tilfreds arrangør, Lars Bo Biilmann.

100 flere end sidste år

Egentlig burde det brede spektrum af udstillere have tiltrukket et kæmpe publikum, men Lars Bo Biilmann er godt tilfreds med besøgstallet, som endnu engang er steget - der kom 100 flere end sidste år.

- Udstillerne var glade for messen, og foreningerne var glade for den interesse, de oplevede. Flere af udstillerne har allerede tilkendegivet, at de er klar til at komme igen næste år, fortæller Lars Bo Biilmann.

Messen holdes normalt den første weekend i marts, men var i år flyttet på grund af fastelavn.

Søndag 15. marts 2020 vender Bøgebjergmessen stærkt tilbage i Bøgebjerghallen, lover Lars Bo Biilmann.