Glade klovne fyldte Faaborgs gader

Humøret var højt, da Faaborg for anden gang lagde gader til klovneløbet, der støtter hospitalsklovnenes arbejde.

Faaborg: En ægte klovn holder humøret højt, selv det drypper en smule fra oven. Det var indstillingen hos de 230, der lørdag formiddag deltog i årets klovneløb i Faaborgs gader. Løbet blev afholdt for første gang sidste år, og det blev en kæmpe succes med 350 løbere og et overskud på 25.000 kroner til støtte for hospitalsklovnenes arbejde. I år var der lidt færre tilmeldte, og mon ikke det ustadige sommervejr havde en finger med i spillet. Men lidt regnvejr fik ikke lov til at spolere det gode humør, og alle gennemførte i fin stil. - Det er dejligt at folk støtter op, selvom vejret ikke er så fantastisk, lød det undervejs fra arrangør Dorthe Hvidtfeldt, der til dagligt arbejder på børnehospitalet som pædagog. - Jeg samarbejder jo med de her klovne til daglig, og jeg ser hvor meget glæde det bidrager med, så det synes jeg er en god sag, siger hun. Og hun kunne godt love, at der kommer et klovneløb igen næste år. - Faaborg har en størrelse, så der godt kan holdes sådan et familieløb hvert år. Vi satser på, at det er en tradition, der fortsætter, siger Dorthe Hvidtfeldt.

Vennerne Troels og Bob gennemførte løbet på deres elscootere, og de hyggede sig gevaldigt. Foto: Bent Warncke

Crosserbanden Årets rute var på tre kilometer, og stort set alle tænkelige transportmidler blev taget i brug. Suverænt hurtigste deltager var Hans Rasmussen fra Katterød, der løb ruten på imponerende 8.49 minutter. - Normalt løber jeg crossløb og fem kilometerløb, så det her er lidt hurtigere end normalt, lød det - kun en anelse forpustet - fra Hans Rasmussen.. I år havde "crosserbanden", alias Freddy Rasmussen og Bob Jensen (Krølle) også meldt deres ankomst, og de gennemførte i fin stil på deres to eldrevne scootere. - Som handicappede skal vi også støtte klovnene, og prøv at se: Alle her er bare glade. Selv om vi sidder i en kørestol, er det fedt at deltage, og så støtter det noget positivt - det er vigtigt, lød det fra Bob Jensen. Crosserbanden har allerede bebudet, at de også kører med næste år. De hardcore løbere fra Horne Løbeklub viste også i år flaget i deres røde t-shirts. Flere af dem gennemførte ruten adskillige gange. Ud over deltagerne var løbet bakket op af cirka 20 frivillige og en masse gavmilde sponsorer. Radioværten Henrik Poulsen sørgede for, at alle de rødnæsede løbere fik en lille frisk kommentar med det sidste stykke over målstregen. Vesterports Bageri havde bagt boller til alle deltagere. Lidl, Netto og SuperBrugsen bidrog med juice og frugt, Claus Skov havde sat stakittet op, og Ole Billum sponserede hoppeborgen. - Og så har jeg været rundt i byens butikker og fået sponsorgaver til lotteriet, hvor overskuddet går ubeskåret til hospitalsklovnene. Jeg siger tak for den store opbakning, lød det fra Dorthe Hvidtfeldt.

Klovneløb. Sku' det være sjovt? Foto: Bent Warncke

Hurtigste mand på de tre kilometer var Hans Rasmussen fra Katterød, der gennemførte på under ni minutter. Foto: Bent Warncke

Laura på tre år deltog med prinsesseparaply og forældre på sidelinjen. Foto: Bent Warncke

Et par professionelle hospitalsklovne var med til at sætte ekstra kolorit på dagen. Foto: Bent Warncke

Alle deltagere fik udleveret en rød næse. Foto: Bent Warncke

Henrik Poulsen sørgede for, at alle deltagere blev talt ordentligt over målstregen. Foto: Bent Warncke

Dagens vinder i katagorien løbecykel. Foto: Bent Warncke

En sikker favn kort før start. Foto: Bent Warncke

Der var medaljer til alle deltagere efter et veloverstået løb. Foto: Bent Warncke

Dorthe Hvidtfeldt var glad for opbakningen trods det lidt skumle vejr. Arkivfoto: Maria Retoft Pedersen.

Opvarmning før løbet. Foto: Bent Warncke