Glade forårstoner i Huset

Faaborg: Mon ikke der lyder glade forårstoner fra Huset på Færgevej, når der igen er fællessang efter Højskolesangbogen torsdag 7. marts klokken 13.00-14.30?

- Det er dejligt at opleve sangglæden. Mange giver udtryk for tilfredshed over det her tiltag - at man ikke behøver at skulle ud om aftenen, når man gerne vil synge. Andre finder det rart, at det ikke absolut skal være i et kor, man kan deltage i fællessang med andre, fortæller Marianne Ploug.

- En af deltagerne, som troligt møder op, er tidligere organist, og man føler næsten, at Husets klaver nyder at glæde de fremmødte med sine toner, tilføjer hun.