Faaborg: Fra 5. til 30. august kan man opleve akvareller af Kai Glad i Aronia-Galleriet, Østergade 34 i Faaborg.

- Jeg ser motiver overalt, hvor jeg færdes. Det er i skoven, i det åbne landskab og i byen. Jeg prøver at fange øjeblikket og stemningen på stedet, siger Kai Glad i pressemeddelelsen.

Kai Glad er selvlært kunstner og har tegnet og malet siden barndommen. For seks år siden flyttede han til Hundstrup og har for nylig kastet sig over akvarelmaleriet. /cak