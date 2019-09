Glad formand: Et fantastisk marked

Egeskov: - Det har været tre forrygende dage. Det har været sjovt og hårdt, men vi er meget, meget glade.

Sådan lød det sent søndag fra formanden for Egeskov Markedsforening, Tommy Christensen, da Egeskov Marked 2019 var slut, og regnskabet så småt kunne begynde at gøres op.

Økonomisk er der endnu ikke overblik over, hvor overskuddet havner i år, men det bliver bedre end sidste år, hvor resultatet blev 250.000 kroner, vurderer han.

- Lørdag var en helt fantastisk dag, hvor vejret var skønt, og der var sort af mennesker overalt. Fredag holdt vi fest i et propfyldt telt og med fantastisk musik. Og søndag blev den familiedag, vi havde håbet på. Vi kan ikke forlange det bedre, end det vi fik i år, siger han.

Der er stadig ved at blive talt penge op, og der er et par regninger, der endnu skal betales.

- Men vi er optimistiske, siger Tommy Christensen.

Han mener, at Egeskov Markedsforening er ved at have knækket koden til, hvordan man holde et tredages marked i stedet for marked på en enkelt dag som tidligere.

- Vi havde et tivoli i år, der var pakket lidt mere ind i markedstelte end tidligere, og det fungerede rigtig godt. Det var hyggeligt og intimt, som vi havde håbet på, og jeg tror også tivoliet var godt tilfreds. Vi er ved at finde vores fødder efter omlægningen. Det er ikke noget, man bare lige gør, siger han.

Mandag morgen starter den helt store oprydning, og klokken 8.00 møder en mindre hær af frivillige op for at støvsuge pladsen.

- Det har vi prøvet nogle gange efterhånden - det er som en stor velorganiseret maskine, der går i gang, og alle ved præcis, hvad de skal gøre, siger Tommy Christensen.