Giv sundheden et skud bær: Lokal bæravler slår et slag for danske bær

To weekender i træk sætter Ejlsøgaard i Vester Hæsinge fokus på danske bær. For eksempel kommer den iranske kok Anoush Khistandar og laver smagsprøver på iransk madkultur, hvor danske surkirsebær indgår.

Vester Hæsinge: - Vi er en af de sidste bæravlere på Sydfyn, og det er rigtig ærgerligt, hvis vi kun kan købe udenlandske bær i Danmark. Derfor vil vi gerne sende budskabet om at købe danske bær. Der er rigtig mange gode grunde til at købe solbær, ribs og surkirsebær, siger bæravler Tina Hansen fra Ejsløgaard i Vester Hæsinge, som to weekender i træk sætter fokus på danske bær.

- Solbær er et af de bær, der har det højeste indhold af C-vitamin og antioxidanter. At spise solbær modvirker blodpropper og åreforkalkning. Der er desuden forsøg, der tyder på, at aktivstofferne i solbær kan styrke immunforsvaret og bekæmpe infektioner. Kirsebær har et højt indhold af melatonin. Det er et naturligt hormon, der også dannes i mennesker om natten og er med til at sikre en god nattesøvn. Sødkirsebærs indhold af melatonin og zink virker som er slags naturlig lykkepille. Så det er bare med at komme i gang med at spise bær, fortsætter Tina Hansen.

I weekenden 27.-28. juli er der gårdloppemarked, og man kan komme og få fyldt sin spand med solbær og ribs. Der er pølser på grillen, kaffe, hjemmelavet saft og boller med hjemmelavet marmelade.