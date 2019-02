Gislev disker op med skarp lokalrevy

Gislev: Snart er det igen muligt at opleve revy i Gislev.

Der har været øvet siden nytår på tekster til sange og små skarpe sketchs.

Men inden det er kommet så langt har nogle været i gang med at strikke tekster og sange sammen. Yth Troldvad og Louise V. Gotfredsen har haft den opgave.

- Vi kunne godt kunne bruge nogle flere til den opgave, så kom frisk hvis der er nogle derude, som sidder med en lille forfatter i maven, lyder opfordringen.

Tommy Haugaard har også i år leveret en sang, man kan reflektere over, og denne gang får Gislev besøg fra det store udland, da nyheden om Ådalsscenen er nået helt til Amerika.

- Vi besøger også en Gislev Festival, som den vil se ud nogle år ud i fremtiden. Der har også ofte været lidt transvestitter på scenen, så de dukker måske også op i år, forudses det.

De medvirkende på scenen kendte navne som Anja Simonsen, Janne Simonsen, Jette (Sofie) Munk, Jakob Hansen, Poul Jakobsen, Tommy Hansen og Liv Østergaard, som er den nye og unge skuespiller i revyen.

Louise Gotfredsen er udover at have instruktør-rollen er også med som aktør, og Anette Justesen har opgaven som sufflør.

Til valg af tøj og syning af kostumer er det Yth Troldvad og Birthe Svenningsen, som er i gang.

Svend Ullerup, Michael Gotfredsen og Yth Troldvad har ansvaret for, at scenen er klar, og Tommy og Karen Haugaard sidder i orkestergraven.

Revyen opføres lørdag 9. marts med spisning og dans til musik af Per Larsen.

Torsdag 14. marts er en aften med kaffe efter forestillingen. Traditionen tro er der servering af aktørerne i de sidst brugte kostumer.

For at komme til revy lørdagen 9. marts er det nødvendigt at bestille billet (210 kr. med menu) hos Poul Jakobsen telefon 41 57 14 84 senest fredag 1. marts.

Torsdagsforestillingen, hvor der er kaffe og kage med i prisen på 100 kroner, skal man møde kl. 18.30.

Gislev Musikfestival er hovedarrangør.