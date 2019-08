Gislev Hallen er til mere end bare sport: Frivillige reddede byens samlingspunkt

For halvandet år siden blev Gislev Hallen en selvejende hal, og de lokale i Gislev tog over. Tanja Kromann Clausen blev et halvt år herefter formand for hallen, og det sidste år har budt på mange udfordringer, men det har samtidig været sjovt og spændende for den nye formand. I år kan hallen fejre 30 års jubilæum.

Gislev: Det startede i 1989. Et fællesskab og samarbejde mellem Gislevs borgere, som gjorde et stort arbejde i at samle penge ind, og kommunen gjorde, at Gislev Hallen den 26. august 1989 kunne holde indvielsesfest. Siden da er borgernes engagement ikke blevet mindre, og da økonomien skrantede, og gælden blev større og større hos Ryslingehallerne, tog en engageret gruppe frivillige over, og Gislev blev en selvejende hal med de lokales opbakning bag.

- Hvis de tre haller skulle køre videre, og hvis ikke en eller flere skulle lukke, var det nødvendigt at frivillige tog over. Det er altid godt at lade lokale, frivillige kræfter tage over, fordi så får de også et ejerskab over det. Der er mange her, som tager del i hallen og gør et stort arbejde for den, fortæller Tanja Kromann Clausen, bestyrelseformand for Gislev Hallen.

Det sidste år er gået godt, selvom det har været lidt besværligt at skille de tre haller i Gislev, Kværndrup og Ryslinge fra hinanden.

- Der har været mange udfordringer, og nu skal vi lige have budgettet til at køre, forklarer Tanja Kromann Clausen og uddyber:

- Jeg ville bare gerne have, at hallen blev vores, og så må man jo selv melde sig ind. Vi kan jo godt bare sidde hjemme og håbe på, at det går, men man er jo nødt til at gøre et eller andet, og det er faktisk skide sjovt at være med til. Man kan lære meget ved at gå ind i bestyrelsesarbejde, fortæller Tanja Kromann Clausen.