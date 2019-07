"Gimle" sælger lædervarer fra baggården

Faaborg har fået en lille ny forretning - ihvertfald i nogle måneder. I Grønnegade 41 sælger Knud Jensen ud af sine lædervarer i forretningen "Gimle Læder", for nu har han kastet sig over en ny hobby.

Faaborg: Knud Jensen har beskæftiget sig med læder i 40 år, men slidgigt i både hænder og skuldre har sat en stopper for det. Nu er det 10 år siden, han sidst producerede noget i sit værksted. I årevis har han været på gader og stræder for at sælge bælter, halsbånd, armbånd og meget mere.

- Det er skam hårdt arbejde, at fremstille lædervarer, forklarer han, mens han viser rundt i baggården i Grønnegade 41.

Her har han fået sat hele varelageret frem, for nu skal der sælges ud af gemmerne.

For at forstå, hvor Knud Jensens passion for læder stammer fra, skal vi nogle årtier tilbage.

- Oprindeligt er jeg uddannet kok, og jeg har blandt andet arbejdet to år på Thulebasen i Grønland. Jeg kom hjem i 1969, og sammen med nogle andre købte vi en gammel smedje, hvor vi lavede kollektiv og lavede lædervarer. Vi kastede os bare ud i det, fortæller Knud Jensen.

De næste 20 år ernærede han sig ved at sælge læder på gader og stræder.

- Det var en sjov tid. Jeg kan godt lide at være på gaden. Hvis ikke der er nogle at tale med, så kan man betragte folk. Og man kan tillade sig at være lidt mere bramfri, når man er på gaden, end når man står i en butik, siger han.