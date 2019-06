Gik uden underbukser: Oplev historien om tøjet under tøjet på Ringe Museum

Udstillingen starter med jernkorsettet, og udviklingen fortsætter derfra over til stofkorsetter fra før år 1900 og fremad.

Ringe: Når årets særudstilling på Ringe Museum hedder "Tøjet under tøjet" og ikke bare "Undertøj", er det fordi folk på landet og småkårsfolk i byerne i ældre tider brugte deres gamle tøj under det nye. Udstillingen har fokus på, hvilke ændringer der er sket med tøjet gennem tiden og i forskellige lag af samfundet.

Du kan også blive klogere historien om mænds undertøj. Dengang var en skjorte tit over en meter lang, så den fyldte godt i bukserne, så der var ikke behov for underbukser. Vi skal op i 1950'erne, før de bliver almindelige.

I krisetider og under små kår kunne det, man bar indenunder den synlige del af dragten, være laser og pjalter. Det handlede om at holde varmen. På udstillingen kan du se nogle helt udslidte beklædningsdele - flere af dem er fra besættelsen 1940-1945.

Håndsyede bind

Før i tiden hængte en anstændig husmor underbenklæder op, så buksebenene lå over hinanden - man skulle nødigt tænke på, hvad der var mellem en kvindes ben. Se blandt andet også en skuresærk, der blev brugt under menstruationen, hvor klude blev hæftet med sikkerhedsnåle, og kvinder brugte håndstrikkede og hjemmesyede bind til genbrug, før engangsbind begyndte at komme frem i 1950'erne.

Museet åbner for sommersæsonen 1. juli. I juli er der åbent mandag til fredag kl. 10.30-16.30. I august er åbningstiderne kl. 10.30-15.30.