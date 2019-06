Gift i 65 år: - Det var på dansegulvet, vi fandt hinanden

Det er ikke hver dag, et par kan bryste sig af at have været gift i 65 år - det kan 85-årige Grethe Knudsen og 89-årige Edvard Knudsen fra Krarup den 25. juni. Grethe Knudsen var egentligt forlovet med en anden, men Edvard Knudsen fik alligevel danset sig ind i hendes hjerte.

Krarup: 85-årige Grethe Knudsen og 89-årige Edvard Knudsen fra Krarup har trofast været gift i snart 65 år - faktisk har de krondiamantbryllup, 65-års bryllupsdag, på tirsdag 25. juni.

Men det var lige ved, at de to ikke fik hinanden, da Grethe Knudsen var forlovet med en anden - en håndboldspiller fra Korinth.

- Grethe var jo forlovet med en fra en anden by, så jeg måtte sætte alle sejl til for at få hende. Jeg måtte kravle ind ad hendes vindue om aftenen og sørge for at rive pænt i stenene foran vinduet bagefter, så Grethes mor ikke opdagede, at der havde været besøg næste morgen, griner Edvard Knudsen og fortsætter:

- Det var nu godt, at hun alligevel valgte mig, for ellers havde hun jo været enke nu, siger han og hentyder til, at Grethes tidligere udkårne døde i en ung alder.

Og jo, det var da heldigt, at Grethe valgte ham, for det medførte nemlig fire børn, otte børnebørn, tre oldebørn - og to i kahyt, som han siger om de to oldebørn, der er i vente - og et langt og lykkeligt ægteskab.