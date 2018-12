Gentofte-forfatter på Fyn for at sælge bøger fra sin ladcykel

33-årige Dennis Ramsøe cykler landet rundt på en ladcykel for at sælge sin bog, der handler om stress set fra en poetisk vinkel. Onsdag nåede han til Faaborg, hvor han var inde og spørge i boghandlen, om de vil sælge hans bog. Han overnatter hos private ved at give en bog som betaling.

Faaborg: 33-årige Dennis Ramsøe fra Gentofte var ansat på en it-arbejdsplads, hvor medarbejderne gik ned med stress på stribe. Det gjorde han også selv.

Med de oplevelser som afsæt har han skrevet bogen "Udenfor rammen", hvor han i bred forstand angriber fænomenet stress ud fra en poetisk vinkel.

- For mig at se handler det meget om at geare ned. Og det er, hvad jeg har gjort ved at cykle rundt i landet for at sælge min bog, siger han.

Han har puttet en stak bøger i sin ladcykel og startede turen for tre uger siden. Foreløbig har han cyklet Sjælland rundt, været på Falster og er via Langeland og Tåsinge nået til Fyn, hvor han onsdag over middag dukkede op i gågaden i Faaborg. Her skulle han ligesom i de andre byer på sin færd ind i den lokale boghandel for at høre, om de vil sælge hans bog.

Han har indtil nu ikke haft nogen udgifter til overnatning.

- Det foregår meget via Facebook. Jeg spørger, om nogen vil have mig boende en nat, og det er folk rigtig søde til. Så får de en bog som betaling, fortæller Dennis Ramsøe, inden han cykler videre mod næste stop: Bredgade i Aarup, hvor han skal overnatte.

Han har dog så få bøger tilbage i ladcyklen, at han er nødt til at tage et smut - med tog - hjem til Gentofte for at hente nye forsyninger.

Bogen er trykt i 546 eksemplarer, og han har foreløbig solgt cirka 160. Den koster 200 kroner.

Og hvis målgruppen i bred forstand er mennesker, der føler sig pressede og stressede, burde han kunne sælge mange flere.

Dennis Ramsøe tager hjem og holder jul og nytår med familien, inden han fortsætter i Jylland i det nye år. Han forventer, at slutte turen midt i januar.