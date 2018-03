Sdr. Højrup: Over 100 - de fleste tidligere elever på Sdr. Højrup Skole- er tilmeldt til gensynsfest i kirke og forsamlingshus, 7. april fra klokken 14.

De gamle elever og bysbørn mødes først i kirken. Her synges et par salmer, som de lærte som børn. Og der er indkøbt blomster, der som en hilsen placeres på skolekammeraters og familiers gravsteder.

- Det giver mulighed for at mindes de kammerater, som alt for tidligt gik bort, fortæller Lise-Lotte Liengaard. Sammen med nogle af de andre kan hun fejre, at det er 50 år siden, at hendes klasse blev konfirmeret i kirken.

En time senere står den på kage og kaffe i forsamlingshuset. Her er der plads til gode historier og anekdoter fra den fælles fortid i landsbyen. Sangbogen er på bordet, og der vil blive sunget et par sange og mulighed for at ønske, hvis nogen brænder for en bestemt sang.

- Der bliver også opsat en lille udstilling af billeder, oplyser Lise-Lotte Liengaard.

Senere serveres en buffet med to slags kød, kartofler, salat og brød.

Prisen for at deltage er 150 kroner og sidste tilmelding til den historiske dag i Sdr. Højrup er 3. april./EXP