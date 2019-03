Gennembrud for Aastrups møllevenner: Penge på vej til egnens vartegn

Aastrup: Det kan godt være, at 25.000 kroner ikke batter så meget, når man står og skal bruge 1,3 millioner kroner til at få sat nye vinger på Aastrup Mølle.

Men de 25.000 kroner, som Faaborg-Midtfyn Kommune nu har bevilget til formålet, kan alligevel vise sig at være afgørende for de brave møllefolk, der arbejder for at få nye vinger på egnens vartegn.

- Det er lige præcis det, vi har ventet på i lang tid. Det, at kommunen giver tilskud, er en blåstempling af projektet. Eftersom møllen er privatejet, er det et vigtigt signal om, at møllen er af offentlig interesse, og det er afgørende i forhold til at søge fonde, siger Niels Krogh, formand for Støtteforeningen til Aastrup Mølle.

Så nu går foreningen for alvor i gang med at søge fonde. Møllefolkene er dog allerede i gang, og lige nu venter de med spænding på en fondsansøgning til Energi Fyns Almene Fond, hvor de forventer at få besked i slutningen af marts.