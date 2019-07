Genindvielse: Nu kan du igen overnatte på Korinth Kro

Bulldozerne var mere eller mindre bestilt, da korintherne fik allesidste chance for at redde byens dåbsattest. Tre års slid blev onsdag kronet med genåbning af anneksbygningen

Korinth: - Vi gjorde det, jublede Finn Kyhn, da han onsdag eftermiddag ikke længere kunne holde et triumferende smil tilbage. Det skete ved åbningen af anneksbygningen til Korinth Outdoor Hostel, det tidligere Korinth Kro, der har stået lukket siden konkursen tilbage i 2008.

Omkring 100 fremmødte til genindvielsen storsmilede ham i møde, for triumfen er ham og de andre frivillige i Foreningen Korinth Kro velundt.

Også af borgmester Hans Stavnsager (S), der mødte op for at klippe snoren med et "hjerteligt tillykke".

Borgmesteren erkendte, at han selv havde været mellem tvivlerne, for kommunalbestyrelsen havde forgæves forsøgt at afhænde kroen på markedsvilkår, og bulldozerne var mere eller mindre bestilt, da Johanna Westphal og Anne Kyhn i 11. time indkaldte til borgermøde, og fik overbevist politikerne om at give "Korinths dåbsattest" en allersidste chance. Den greb korintherne så med kyshånd, og onsdag gjorde de definitivt tvivlen til skamme - efter tre års slid og slæb.

Finn Kyhn havde dog ingen behov for at skamme tvivlerne ud. Tværtimod.

- Der skal også lyde en tak til jer tvivlere, for det var jer, der gav os energien. Det var jer, der fik os til at sige, "arh, skal vi nu ikke lige se, om det kan lade sig gøre," fortalte han.

Det kunne det altså, for nu står 11 værelser klar til udlejning - med 28 sengepladser. De retter sig fortrinsvis mod en målgruppe af friluftsfolk: Hikere, vandrere, ryttere og cyklister, der enkeltvis på tomandshånd eller i grupper, har brug for en overnatning eller to - og som er med til at udvide det varierede udbud af overnatningsmuligheder, som for eksempel borgmester Hans Stavnsager gerne ser Faaborg-Midtfyn tilbyde en stigende strøm af turister.

Det med, at kroen er Korinths dåbsattest, skal opfattes ret bogstaveligt. Sognepræst Ole Buhl Nielsen fortæller, at navnkundige Johan Ludvig Reventlow af Brahetrolleborg i 1700-tallet lavede nogle udstykninger, der fik græske navne: Troja, Delphi, Athen og altså Korinth. Det var Korinth, der blev bebygget, først som opdragelseshjem, siden som spindeskole, før kroen i 1801 fik sine kongelige privilegier.

Selve hovebygningen fremstår fortsat noget uskøn og forfalden, men også det vil ændre sig.

- I næste uge tager vi fat på arbejdet med facaden, borgersalen, værelser og køkken, fortalte den tilsyneladende utrættelige Finn Kyhn.

- Ja, vi kan nu godt trænge til lidt søvn, for de seneste uger har vi stort set arbejdet i døgndrift for at blive færdige, og selv om I ikke kan se de, er der også arbejde til de næste par dage, før de første gæster rykker ind i weekenden, fortalte han.