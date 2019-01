Genial kombination af computerspil og motion

Over 150 var med til at indvie det canadiske spilkoncept LÜ - interactive playground - i Horne Hallen fredag eftermiddag. Her bliver deltagerne aktive figurer i deres eget spil, og det kaldte det indre legebarn frem, da nogle af kommunalpolitikerne prøvede en dyst.

Horne: Det er nærmest genialt, der her.

Her kan man på én gang spille computerspil og være i fysisk bevægelse, så hjertet hamrer, og sveden driver.

Og hvis børn og unge gerne vil have så stor en skærm som muligt at spille på, får de her en hel idrætshal som spilleskærm. Hallen bliver faktisk én stor Playstation.

- Vi vil gerne tiltrække de børn og unge, der hænger ved computere eller Playstations og spiller. Vi vil have dem op af sofaen og ind i spiluniverset. Med bolden i hånden bliver de pludselig figurer i deres eget spil, som halformand Michael Jungfeldt meget rammende beskrev det, da han var med til at indvie det canadiske spilkoncept LÜ - interactive playground - i Horne Hallen fredag eftermiddag - som det første sted i Danmark.

Over 150 mennesker kom til indvielsen, og de kunne blandt andet opleve børn fra gymnastikforeningen og badmintonklubben demonstrere, hvordan spillet foregår. Ved hjælp af store videoprojektorer bliver alle mulige former for computerspil kastet op på hallens vægge, og så gælder det for eksempel om at kaste bolde op og ramme kaniner eller bogstaver eller tal på væggen.

Man kan også spille to hold mod hinanden i for eksempel basketball eller touch down rugby, hvor man scorer ved at ramme plet på væggene i hver sin ende.