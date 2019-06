Faaborg kommer til at summe af kulturel aktivitet, når kulturnatten den 14. juni bliver genfødt efter 13 år i dvale - et kæmpe program med et meget lille budget.

Faaborg: Efter en pause på 13 år genoplives Faaborg Kulturnat, og det bliver med et arrangement, der sprænger alle rammer. Faaborg kommer den 14. juni til at boble af liv og aktivitet.

Hvornår får man ellers lejligheden til på en og samme aften at høre et råbekor på Torvet, en borgmester der læser op af Tolkien, mulighed for at kigge indenfor i frimurerlogen, at tegne efter en croquis-model i ungdomsskolen og/eller at hyggestrikke på Byskolen?

33 foreninger og institutioner bidrager til festen, og alt i alt vil der i løbet af aftenen være over 60 forskellige arrangementer på 15 lokationer rundt om i byen.

Det er kunstner og gymnasielærer m.m. Oliver Streich, der sammen med musikskoleleder Peter Wallin står fadder til kulturnatten i Faaborg anno 2019.

- Det er blevet langt større, end vi havde regnet med. Da vi begyndte at snakke om det her for godt et år siden, var det tanken, at det bare skulle være en lille festival på Byskolen - en minikulturnat for os i Kulthuset - men da vi fik skrevet rundt og snakket med folk, viste det sig, at rigtig mange ville være med. Det kom lidt bag os, at interessen var så stor, fortæller Oliver Streich.

Kommunen har bevilget 65.000 kroner til arrangementet, og de penge går næsten udelukkende til kunstnerhonorarer.

- Alle har budt ind med frivillige kræfter, og foreningerne bidrager også selv økonomisk. Derfor kan det lade sig gøre at have så stort et program med så lille et budget, siger Oliver Streich.