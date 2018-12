Generationsbro: Unge står for julehygge på plejehjem

På den anden side af bordet sidder Karen Andersen og Max Møller. De er beboere på plejecenteret. Og for dem har onsdag formiddag lige siden august været noget særligt. For her kommer de unge fra Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på besøg.

Forholdet har udviklet sig

Det ugentlige møde mellem generationerne er tydeligvis til glæde for både unge og gamle.

- Det er rigtig fedt at komme herned og føle, at vi giver de ældre noget liv. Første gang var vi meget tilbageholdende, men nu går vi bare hen og lægger en hånd på skulderen og siger "ka' du ha' en god dag". Der er blevet bygget et forhold op, og vi føler, at vi er med til at gøre en forskel for de ældre, fortæller Rikke.

Ved et andet bord er Amadou Camara og Nicolai Wikkelsø Mogensen i gang med at lave kokoskager med de ældre.

- Ja, det her er stille og roligt - i forhold til børnehaven, hvor vi også kommer, siger Amadou.

- Jeg kan godt lide at prøve noget nyt, og det er hyggeligt at lære de gamle at kende og høre deres livshistorie. Vi hjælper dem med forskellige ting, og jeg lærer noget nyt hver gang, siger Nicolai.

I dag handler det om julesmåkager - og de blev gode, skal vi hilse og sige! De andre gange har der været aktiviteter som bingo, film, spil, musikquiz, OL-løb og wellness-dag, hvor de ældre fik massage og fik lakeret negle.

- Det er sundt, når vi giver de ældre en berøring, som de ellers ikke får så meget af, siger Rikke.

- Det er fantastisk. En rigtig god idé. Det er hyggeligt, at de unge mennesker kommer herned. De spiller med os og kører ture med os og så videre, siger en af beboerne, Monna Haubjerg.