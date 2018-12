Genbrugsstrid: Røde Kors Ringe siger nej tak til at hente genbrugsmøbler

- Vi har ikke plads til ret meget, og der kan godt komme meget ind på en weekend. Vi ønsker jo ikke at det skal rode alt for meget på pladsen, forklarer han.

- Tilbuddet var, at vi skulle møde op tre gange på en uge - mandag, onsdag og fredag - for at tømme containeren, og det har vi simpelthen ikke kapacitet til. Så det sagde vi nej tak til på de betingelser, siger han.

I forbindelse med, at FFV den 1. januar 2019 lukker sin genbrugsbutik , fordi økonomien ikke hænger sammen, har de lokale humanitære organisationer fået tilbuddet om, at de fremover på skift kan komme og hente de indleverede møbler.

Schlosser er pikeret

Der skal også findes nye afsætningskanaler til alle de andre gode og mindre genbrugseffekter, som midtfynboere hvert år indleverer på pladsen. De vil fremover blive anbragt i en særlig container, hvor folk så er velkomne til at stikke hovedet ind og "plukke" det, de gerne vil have, forklarer Christian Møller.

- Det er ikke en byttecentral, vi laver - folk må tage det, de kan bruge. Det er bedre, at tingene bliver genbrugt i stedet for at ende som affald. Vi har også en medarbejder på pladsen, der har et særligt øje for, at ting, der kan genbruges, havner i netop den container. Vi vil jo gerne være med til at facilitere til genbrug, forklarer FFV-direktøren.

Opsamling af de mindre effekter fungerer ellers fint i Faaborg, hvor de humanitære organisationer på skift tømmer genbrugscontaineren.

For et par år siden var Egon Schlosser ude med riven efter FFV, fordi alt det indsamlede tøj blev solgt videre. Dengang var det Blå Kors, der købte tøjet - i dag er det det private selskab Trasborg.

- De gav os et bedre tilbud, forklarer Christian Møller.

Tøjsalget er fortsat en torn i øjet på Egon Schlosser og Røde Kors.

- Jeg er stadig pikeret over, at FFV sælger tøjet, som borgerne har indleveret. FFV tager slet ikke hensyn til det store stykke humanitære arbejde, vi og andre organisationer gør her i området, siger han.

Ifølge Christian Møller handler det for FFV om at få den bedst mulige pris for tøjet til gavn for forbrugerne.

- Vi har en indtægt omkring 100.000 kroner om året på tøjet. Jeg ser tøjsalget på linje med salget af papir og genbrugspap. Det er med til at holde vores renovationspriser nede, at vi har disse indtægter, siger han.