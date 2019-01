Genbrugsstil: Røde Kors vil klæde de unge på til genbrug og bæredygtighed

I et tværfagligt forløb har Røde Kors Midtfyn i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole og andre frivillige kræfter skabt et valgfag til 7.-8. klasse på Broskolen i Årslev, hvor eleverne vil få en forståelse for værdien i genbrugstøj og frivilligheden i Røde Kors' arbejde.

Årslev: Den ene mands skrald er en anden mands guld. Det har længe været det mantra, som Røde Kors' genbrugsbutikker har levet efter. Det er også den ånd, der skal drive deres nyeste projekt: Young Recycle Fashion Project. Projektet er et halvårigt valgfag udbudt til 7. og 8. klasse på Broskolen i Årslev i et samarbejde med kommunens ungdomsskole. Rammerne for valgfaget og projektet er Polymeren i Årslev, hvor innovation og genbrugskulturen længe har været i højsædet.

I fronten for projektet står to kvinder, der hver især har haft mode inde på livet. Den ene er den unge skrædder Camilla Herskind, der har arbejdet længe med at forvandle aflagt tøj til højmoderne modetøj. Den anden er Ringes egen bymægler Tine Lorentzen, der tidligere har arbejdet inde for modebranchen. Hun har imidlertid smidt bymægleruniformen til fordel for sin passion for mode i en frivillig funktion som projektleder med Camilla herskind.

Ifølge Camilla Herskind er pilotprojektet en glimrende mulighed for at lære de unge om de mange muligheder, der er i genbrugsverdenen:

- Jeg tror, det bliver super spændende at arbejde med eleverne om det her projekt. Det handler om at skærpe elevernes forståelse for, hvad genbrug kan og give dem nogle færdigheder og metoder inden for mode, design og frivillighed. Jeg ser det som en kæmpe mulighed for de unge, fortæller hun.

Tine Lorentzen fortæller også, at et andet led i projektet er at give eleverne styringen, når det gælder spredningen af projektet. Hun vil nemlig give dem ansvaret for en Youtube-kanal, Instagram-profil og så videre til at sprede budskabet, som de er med til at skabe. Kort sagt give dem mulighed for at styre de platforme, som de selv er eksperter på.