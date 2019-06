- Vi kan så blive nødt til at lade være med at lufte ud, men det er en meget varm butik, vi har, siger Lene Friis.

Tyven(e) er gået ind ad butikkens bagdør til lageret, hvor døren ud mod p-pladsen af og til står åben, for at der kan blive luftet ud i butikken.

- Jeg synes, det er så bittert. Jeg forstår simpelthen ikke, at folk kan finde på at stjæle fra en velgørende organisation som vores, siger Lene Friis.

Hun er både fortørnet men også lidt vred over, at nogen kan finde på det.

- Nogen har stjålet dem, og det mest uheldige var, at det var nogle varer, der allerede var solgt. Nu må vi så refundere køberen de 1000 kroner, som tingene var solgt for, fortæller hun.

Det var varer, der i sidste uge forsvandt fra lagerlokalet hos Danmission, der driver genbrugsbutikken i Herregårdscentret. Vel at bemærke uden at der blev afregnet for dem.

Faaborg: En lille fint guldornamenteret konsolbord, to lampetter samt et tilhørende spejl.

- Folk skal helst kunne have tillid til, at vi passer på de ting, de donerer, siger Lene Friis fra Danmission. Foto: Bent Warncke

Sure sko i prøverummet

Også i den store Røde Kors genbrugsbutik på Torvet er man jævnligt ude for, at folk stjæler. Det fortæller butiksansvarlig Ellen Eriksen.

- Folk stjæler meget mere, end vi regner med, og vi har jo ikke en chance for at kontrollere det. Folk tager nips- og småting og tøj. Men vi kan jo ikke have styr på alle varer i butikken, siger hun.

Personligt overværede hun et tyveri en dag, da en mand havde fundet et strygebræt, som han satte foran kassen.

- Vi gik så ned for at lede efter et strygejern til ham. I mellemtiden gik han så af sted med strygebrættet uden at betale. Jeg måtte gå efter ham ud af butikken og minde ham om, at han vist glemte at betale for det, fortæller hun.

Personalet har også flere gange fundet tøj og sko efterladt i prøverummet - folk har simpelthen fundet noget brugt og er gået ud af butikken med det på og så efterladt det gamle.

Og Ellen Eriksen undrer sig:

- Det undrer mig, at folk kan få sig selv til at stjæle fra en genbrugsforretning, som folk donerer ting og sager til, så vi som frivillige kan skrabe nogle penge sammen til donationer, siger hun.