Gavlmaleriet Den Røde Kone er flyttet ind i Ringe bymidte

Ringe: Endelig er Ringes bymæglerne og folkene bag Faaborg-Midtfyn Kommunes bymidteplan for Ringe klar til at præsentere et af de kunstværker, der skal pryde byen.

Værket er "Den Røde Kone" af kunstnerne Els Cools og Oliver Streich. Kunstværket fik mange stemmer til en såkaldt Open Call-udstilling i forbindelse med kommunens bymidteplan sidste år.

Indvielsen af byens nye gavlmaleri finder sted ved den lille gule bygning på SuperBrugsens parkeringsplads fredag 30. august klokken 17.

/EXP