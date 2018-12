Gasolin-kopier er endnu et navn på festivalplakaten i Ringe

Ringe: I 2019 er det 50 år siden, at Gasolin blev dannet på Christianshavn, og netop Gasolin-numre vil man kunne lytte til på den nye Midtfyns Festival næste år.

Arrangørerne har nemlig føjet Gasolin-kopierne, Gasoline, til rækken af bands, der indtager dyrskuepladsen i Ringe den 24.-25 maj.

Gasoline blev dannet for 13 år siden og består af fem kvinder. Jubilæumsåret fejrer kvindebandet med en spilleliste bestående af Gasolin-hits og sange fra Kim Larsens første soloalbum, oplyser festivalarrangøren i en pressemeddelelse.

Tidligere på ugen offentliggjorde festivalen Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen som nye navne. Også Allan Olsen, bandet Blues Brothers Souvenir Show, Lasse & Mathilde, Esben Just, Christian Juncker, Holmen Hustlers samt det engelske band The Great Malarkey er på listen over musiknavne, når Midtfyns Festival genopstår.