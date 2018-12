Gang i nedlagt brugs: Pizzeria med kiosk vil åbne i Vester Hæsinge

Vester Hæsinge: Hvis du bor i Vester Hæsinge og gerne vil have nem aftensmad onsdag 1. maj 2019, så er her en oplagt mulighed: Gå hen i byens nye pizzeria og spis aftensmad dér - eller køb pizzaer med hjem.

1. maj 2019 er nemlig datoen, hvor 39-årige Haris Suljovic efter planen vil åbne pizzeria i den gamle brugsbygning. Haris Suljovic bor i Svendborg og driver i dag Fraugde Pizza. I februar flytter han til Odense.

- Jeg fortsætter med at drive Fraugde Pizza, men planen er, at jeg selv vil passe pizzeriaet i Vester Hæsinge, hvor der både bliver takeaway og siddepladser, så man kan sidde og spise på stedet, fortæller Haris Suljovic, der oprindelig kommer fra Bosnien, men har boet i Danmark siden 1993.

VHE-Invest ApS, der arbejder på at skabe liv i den gamle brugsbygning, holdt forleden informationsmøde for anpartshaverne, og her fortalte Haris Suljovic selv om sine planer.

På den korte bane vil han fokusere på at bage pizzaer til kunderne. På sigt er planen at åbne op for andre forretningsområder. Haris Suljovic gav udtryk for, at han er meget åben for kundernes ønsker og behov. Der kom med det samme konkrete bud op blandt de fremmødte. Friskbagt brød, begrænset dagligvareudsalg og kioskvarer var nogle af budene.

Hvis alt går vel, åbner Haris Suljovis pizzeria 1. maj 2019. I mellemtiden skal VHE-Invest ApS bruge alle kræfter på at tilpasse bygningen, så den bliver mere venlig og indbydende ud til gaden, og der skal skabes et hyggeligt og lækkert miljø indenfor, som får folk til at slå sig ned og spise på stedet.

- Vi vil blandt andet indkalde til nogle arbejdsdage i de kommende måneder, fortæller medlem af bestyrelsen Peter W. Hansen.

Det går i øvrigt strygende med selskabets andet aktiv, brændstofanlægget, som drives i forpagtning af Go'on. VHE-Invest ApS indgik aftale i begyndelsen af året med Go'on om driften af anlægget og åbnede for brændstofsalget i marts. Siden da er omsætningen vokset støt og overgår selv de største forventninger til salget, både fra VHE-Invest ApS og Go'on. Dags dato er der tanket 690.713 liter brændstof, og fortsætter den positive udvikling, når det første års salg at runde en million liter.