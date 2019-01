Gammelt rådhus forvandles til 11 dobbelthuse

Der er pæn interesse for nye boliger på rådhusgrunden i Ryslinge. Planen er at skabe 22 nye af slagsen, og der kan blive tale om både eje og leje.

- Det er endnu ikke afgjort, om det skal være udelukkende lejeboliger. Man kan godt forestille sig, at en del blev ejerboliger. Det har jeg forsøgt at skubbe ind, for 24 huse er mange, hvis det kun skal være leje, siger Gunnar Landtved.

Forleden blev borgerne i byen præsenteret for et projekt med 22 boliger - fordelt i 11 dobbelthuse.

Det er Boligkontoret Danmark, der vil skabe boliger på stedet. Den idé såede Gunnar Landtved, da det kom frem, at kommunen ville rømme lokalerne for at samle medarbejderne på færre steder.

Det er meldingen fra formanden for lokalrådets formand Gunnar Landtved, der også er initiativtager til projektet. Forleden var der indkaldt til et borgermøde, og her dukkede 30 interesserede op.

Ryslinge: Arbejdet med at omdanne det tidligere rådhus i Ryslinge til nye boliger skrider frem, og der er pæn interesse for boligprojektet blandt borgere.

Bofællesskab droppes

I første omgang var tanken, at der skulle skabes et bofællesskab. Det bliver dog op til beboerne at skabe et sådan et, hvis man ønsker det.

- Det vil være muligt, for der bliver et fælleshus i den gamle kantine. Men som arkitekten argumenterede for, skal det være et fælleshus, som alle kan bruge, for ellers skaber vi en lille lukket by inde i byen, og det er ikke meningen, pointerer Gunnar Landtved.

- Der kan opstå et bofællesskab, hvis borgerne ønsker at skabe det. Det kan også være med nogen udefra, for der vil være køkkenfaciliteter, og så kan man leje sig ind og spise sammen. Men der er ikke lagt op til, at hvis man køber eller lejer en af de 22 boliger, så skal man indgå i sådan et fællesskab, påpeger Gunnar Landtved.

De nye boliger kræver en ny lokalplan, og et forslag til sådan én sendes i høring i februar. Det meste af 2019 forventes at gå med planlægningen af boligerne, der kan stå færdige i slutningen af 2020.