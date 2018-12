Gammel kina-restaurant i Faaborg renoveres: Har du billeder fra Strandgade 4?

I Faaborg er Realdania By & Byg i gang med at renovere byhuset Strandgade 4 fra 1882, så det igen kan bidrage til det historiske gademiljø i hjertet af den sydfynske købstad. Nu kan du måske hjælpe, hvis du har gamle billeder af Strandgade 4 eller andre dele af gaden.

Der findes allerede en del fotos i de offentlige arkiver, men måske ligger der endnu flere og gemmer sig rundt omkring i private mapper og albums. - Livet mellem husene er en central del af fortællingen om gaden. Nu håber vi på, at der dukker dokumentation op, som kan være med til give os det mest fyldige og levende indtryk af Strandgade 4 og livet i gaden, siger udviklingschef og projektleder Anne Mette Rahbæk fra Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

Lige nu er Realdania By & Byg på jagt efter fotos, postkort, stik eller andre former for billeder, der kan bidrage til fortællingen om livet i gaden, som i mere end 500 år har forbundet byen med vandet.

Realdania By & Byg er i gang med at renovere den forfaldne bygning i Strandgade, så den bliver til en moderne familiebolig og samtidig passer ind i det historiske bymiljø.

Kom til infomøde

Historisk materiale kan scannes eller affotograferes og sendes til info@realdaniabyogbyg.dk eller pr. post til: Realdania By & Byg, Nørregade 29, 5000 Odense C eller afleveres til Faaborg Byhistoriske Arkiv, Torvet 19, 5600 Faaborg, onsdage og torsdage kl. 14.-16. Relevant materiale vil blive brugt til at formidle projektet på Realdania By & Bygs digitale platforme og vil blive scannet og registreret af Faaborg Byhistoriske Arkiv. Materiale kan også medbringes til informationsmødet om projektet, som afholdes den 12. december på Magasingården i Faaborg, hvor alle interesserede kan deltage. Pt. er der 88 tilmeldte, der er plads til 120. Tilmelding sker på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

Realdania By & Bygs arbejde med byhuset i Faaborg er en del af projektet "Utilpassede bygninger i købstæderne", hvor selskabet køber to ejendomme og renoverer dem, så de igen bidrager til det samlede byrum. Erfaringerne skal omsættes til et inspirationskatalog, der viser, hvordan små indgreb på en husfacade kan gøre en positiv forskel til gavn for gader, byer og borgere over hele landet.