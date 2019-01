Galleri holder udsalg

Nr. Søby: Traditionen tro holder Galleri ART2JOY udsalg i januar. Denne gang søndag 27. januar kl. 11-16.

- Jeg har sorteret godt og grundigt i mine billeder og fundet et flot udvalg frem, som jeg sælger med rigtig fine rabatter, siger Vibeke Johannessen fra Galleri ART2JOY i en pressemeddelelse.

Hun holder til på Odensevej 5 i Nr. Søby.

- Vores hjem er både mit galleri og atelier. Som kunde kan du se mine billeder hænge i "vante rammer". Vi kan få en snak om motiver, størrelser, farvevalg, indretning og belysning-alt sammen noget der har betydning, når hjertet brænder for kunst. Det er samtidig muligt at få et indblik i de ting jeg arbejder med i mit atelier, få en snak om metoder og motivation, valg af motiver og hvilke teknikker jeg benytter mig af.

Og alle er velkomne pointerer Vibeke Johannessen.