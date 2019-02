Gærup Skole efterlyser nye kræfter til museum

Kræfterne bag skolemuseet i Korinth vil gøre det endnu bedre og efterlyser nye kræfter. Men frygt ikke at komme i bestyrelsen

Gærup/Korinth: Gærup Skole, der ligger på Sybillesvej i Korinth, blev i 1783 bygget som den første moderne folkeskole i Danmark.

Bygningen var i funktion som folkeskole indtil 1966 og blev i 1975 åbnet som den autentiske ramme om Gærup Skolemuseum.

Museet levede i en årrække en ret anonym tilværelse, men siden 2014 har en kreds af frivillige i Museumsgruppen Gærup Skolemuseum udviklet og igangsat en række nye tilbud og initiativer.

Det er blandt andet historiske undervisningsforløb for 4. og 5. klasser. De kan opleve, hvordan det var at gå i skole i 1783.

Der holdes foredrag og saloner om skolehistorie, dannelse og opdragelse, ligesom historiske vandringer og udflugter i omegnen også er på programmet.

Samtidig har museums-gruppen undersøgt og bearbejdet et udviklings-projekt for museet, hvor skolebygningerne både føres tilbage til det oprindelige og indrettes til et moderne skolemuseum.

Både for at kunne videreføre de mange aktiviteter og komme videre med udviklingsprojektet har museumsgruppen brug for flere kræfter og en ny organisering.

Derfor inviterer museumsgruppen til stiftende generalforsamling i Foreningen Gærup Skolemuseum tirsdag 19. februar kl. 20.30 i Gærup Skolemuseum, Sybillesvej 3, 5600 Faaborg.

- Foreningens formål vil være at bevare og udvikle Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler, der var De Reventlowske Skoler.

Det fortæller Henrik Jesse Toft fra museumsgruppen i en pressemeddelelse.

- Alle interesserede er velkomne, og hvis man kommer ved 20-tiden, er der kaffe og kage og fortælling om udviklingsprojektet, fortsætter han.

Museumsgruppen oplyser også, at selv om man allerede har kandidater til alle tillidsposter i foreningen, håber man, at mange flere vil være klar til at bidrage til foreningens arbejde.