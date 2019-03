Gadeidræt var stor succes: Thor lærte nye tricks på sit løbehjul

Som kulminationen på syv ugers praktik i kommunen har de to idrætsstuderende Nikolaj Søgaard og Emil Tønnesen fra Syddansk Universitet nemlig arrangeret en dag i gadeidrættens tegn.

Og det var der rig mulighed for.

- Det er fedt, at de gider komme til byen, siger Thor Andersen og fortæller, at han håber på at lære et nyt trick i løbet af dagen.

Faaborg: 11-årige Thor Andersen kører tit på løbehjul sammen med vennerne på ramperne ved Forum Faaborg. Men denne søndag var det lidt sjovere, end det plejer at være.

13-årige Tristan Bergquist Andersen fra Odense ser mountanbike an, mens instruktør Thomas Greve guider ham lidt på vej. Foto: Michael Bager

- Energien er i højsædet. Det handler ikke så meget om, hvad man kan. Men bare det, at man bliver aktiveret. Vi vil gerne gøre folk nysgerrige på gadeidrætten, fordi færre dyrker foreningsidræt, fortæller han.

Og det er netop formålet med at sætte fokus på gadeidræt, forklarer SDU-studerende Emil Tønnesen.

- Jeg kan for eksempel hoppe på baghjulet, fortæller han, mens han ivrigt demonstrerer.

Dagen bød på små workshops og konkurrencer i at køre på løbehjul og skateboard, køre mountainbike, spille streetbasket og -fodbold og lave parkour. Men der var også plads til fri leg, som blandt andre Thor Andersen benyttede sig af til at lave tricks på sit løbehjul.

Positivt overrasket

De to studerende har de seneste uger besøgt både Øhavsskolen og gymnasiet for at promovere idrætten.

- Det er gået over al forventning, mener de.

De er blevet positivt overrasket over, hvor mange frivillige instruktører de har kunnet samle til den store afslutning på projektet.

Én af instruktørerne er Thomas Greve fra den lokale mountainbike-klub Kids MTB.

- Det er bare fantastisk, at der er nogen, der vil stå for det, siger han.

Thomas Greve har blandt andet taget noget udstyr med, som man kan sætte cyklen op på, og på den måde lære at køre på baghjul.

- Når man skal køre over rødder og op og ned, så er det vigtigt at have styr på nogle grundpositioner, forklarer han.

Og det kan sådan noget udstyr netop hjælpe med at træne.