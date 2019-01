Gårdbutik hitter med drengerøvsaften og tøseaften

Svanningehuse: Man kan sagtens lokke folk ud på landet en mørk aften i januar, hvis bare arrangementet er spændende og tillokkende nok.

Anette Jensen, der driver gårdbutikken Dyrenes Verden på Svanningehuse lidt uden for Diernæs, har åbenbart set helt rigtigt med sine nyeste tiltag: En drengerøvsaften fredag 25. januar og en tøseaften fredag 1. marts.

Alle 50 pladser ved drengerøvsaftenen er allerede udsolgt, og der er kun få plads tilbage til tøseaftenen.

Begge dele er en del af bestræbelserne på at skabe oplevelser for kunderne og nå ud til en bredere kreds. Og hvor det hidtil især har været arrangementer med dyr som tema - for eksempel foder til heste - rammer Anette Jensen nu endnu bredere med sine nyeste tiltag.

Hendes drengerøvsaften - eller herreaften - på fredag har rom og cognaq som tema, og deltagerne starter med en eksklusiv romsmagning med rom fra de to historiske romhuse Ron Cubay og Santiago de Cuba. Det bliver et blandet udvalg, lige fra en ung treårs hvid rom til en fadlageret 12-års rom.

Aftenen fortsætter med franske cognac fra cognaqhuset ABK6, som blandt andet er kendt for verdens bedste V.S.O.P. Der bliver også en let anretning undervejs.

Tøseaftenen fredag 1. marts handler om gin og undertøj. Aksel Jørgensen fra vinfirmaet Vinum i Assens vil servere forskellige gin og tonic, blandt andet London Calling gin og Gintleman Black gin. Alt sammen krydret med fortællinger.

Desuden kommer Tit-Tit Lingeri by Gerlach fra Faaborg og viser lækkert og sexet undertøj, så det bliver en tøseaften med både drinks og modeshow.

Billetprisen er 150 kroner, men man skal være hurtig, for der er lige ved at være udsolgt.