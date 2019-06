Faaborg: Du kan i princippet gå en tur rundt om Sundsøen når som helst, året rundt.

Men onsdag 5. juni 2019 klokken 11.00 kan du gøre det sammen med folketingsmedlem Jane Heitmann (V). Her arrangerer hun en lille "walk and talk", hvor alle er velkomne til at gå en tur rundt om Sundsøen sammen med Jane Heitmann.

Turen starter og slutter ved svømmehallen i Faaborg, en god spytklat fra valgstedet i Forum Faaborg. Så enten kan man tage gåturen som sidste inspiration, inden man skal ind og stemme ved folketingsvalget, eller også kan man gøre det, efter man har været inde og sætte sit kryds.

- Vi mødes foran svømmehallen, og så går vi en tur sammen rundt om den smukke sø. Alle emner er til dialog. Det kan være sundhedspolitik, ældrepolitik, pension, eller hvad man har på hjerte. Jeg tænker, at grundlovsdag virkelig er demokratiets festdag, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at mange grundlovsmøder er aflyst på grund af valget.

- For eksempel plejer Venstre jo at holde grundlovsmøde i Faaborg. Jeg synes, det er en god tradition, vi har for at mødes og fejre demokratiet og få talt politik på en god, afslappet måde. Det er der mulighed for på sådan en gåtur, hvor vi bare har en stille samtale, mens vi går i smukke omgivelser, siger Jane Heitmann.

Hun forsikrer, at alle er velkomne uanset partifarve.

- Det vigtigste er, at man har lyst til at gå og lyst til dialog, fremhæver hun.

For nogle år siden lavede hun i anden sammenhæng en lignende "run and talk".

- Det blev en rigtig hyggelig løbetur, men når man går, inviterer det selvfølgelig lidt mere til snak. Man kan tage hunden med, sine børn, barnevogn eller klapvogn eller tage naboen under armen. Hvis man alligevel skal hen og stemme, kan man tage turen som en anledning til at få lidt frisk luft og måske snakke med nogle mennesker, man ellers ikke snakker med, opfordrer Jane Heitmann.

Turen er på godt tre kilometer og vil foregå i et tempo, hvor alle kan være med.