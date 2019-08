Gå med en tur i Fynboernes fodspor

Faaborg: Tirsdag 27. august klokken 17.00 er der byvandring i Faaborg.

Formand for By & Land, Faaborg, Flemming Brandrup, og museumsinspektør ved Faaborg Museum, Eva Frellesvig, går i spidsen, og starten går i gårdrummet i Konservesgården, Østergade 45.

Omkring år 1900 var Faaborg og omegn regnet for en af Danmarks vigtigste kunstnerbyer. Flere af fynboerne, som betegnelsen for en række fynske malere er, var født i byen og vendte tilbage. For eksempel kan man gå i fodsporene på blandt andre Jens Birkholm, Peter Hansen samt Anna og Fritz Syberg på byvandringen.

- Turen giver et godt indblik i den tætte forbindelse mellem kunstnerne og byen, som er med til at gøre Faaborg som kunstnerkoloniby til noget helt særligt både i dansk og international kontekst, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Det er gratis at deltage i byvandringen, som er arrangeret i anledning af museets særudstilling "Faaborg i blodet - Kunstnerkoloni 1880-1928". /cak