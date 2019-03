GF Forsikring rykker ind til centrum

Faaborg: Mere synlighed, mere liv og bedre tilgængelighed.

Det er blandt ønskerne hos GF Forsikring, som nu rykker fra deres nuværende lokaler på Assensvej i Faaborg og ind i lokalerne på Vestergade, der tidligere husede Danske Bank.

Danske Bank har ikke længere en bemandet filial i Faaborg, men har i stedet åbnet et mødecenter, som ligger i den bagerste del af bygningen i Mellemgade. Det har frigjort et lejemål på hjørnet af Mellemgade og Vestergade.

Her regner GF Forsikring med at kunne slå dørene op 25. marts.

- Jeg har igennem længere tid holdt øje med, hvad der har rørt sig her i byen, for vi har gerne villet tættere ind på bymidten, siger Jørgen Bremholm, partner- og markedschef hos GF Fyn.

- Det handler både om at få mere synlighed, men også en lettere tilgængelighed og parkeringsmuligheder. Vi har et strategisk samarbejde med blandt andre Ældresagen, og de lægger stor vægt på, at vi er tilgængelige, forklarer han.

Der kommer til at sidde tre medarbejdere på kontoret i Vestergade fast, to af medarbejderne vil være kendte ansigter fra Assensvej, og så er der en nyansat.

GF Forsikrings primære kunder er privatkunder, men for et års tid siden tog selskabet også erhvervssegmentet ind.

- Folk kommer typisk til os på kontoret, hvis de ønsker at få opdateret deres eksisterende forsikringer, få et konkurrerende bud eller lignende, fortæller Jørgen Bremholm.

Han ser frem til at kunne rykke ind i de nyistandsatte lokaler.

- Jeg glæder mig til, at vi kan deltage lidt mere i byens liv og være med til arrangementer som for eksempel open by night og den slags, siger han.

På Fyn har GF Forsikring afdelinger i Middelfart, Odense, Svendborg og Faaborg og er netop ved at åbne endnu en afdeling i Nyborg.