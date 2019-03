Fyringer aflyst: Skolelærere kan gå lettede på weekend

Tillidsmand for skolelærerne er glad og lettet over, at kommunens sparekniv alligevel ikke rammer skoler og dagtilbud.

Faaborg-Midtfyn: Det var en god nyhed, som fællestillidsrepræsentant for kommunens skolelærere Vivian Edelborg Jørgensen fik fredag.

Partierne i den faaborg-midtfynske kommunalbestyrelse med undtagelse af De Konservative og Enhedslisten har nemlig givet hinanden håndslag på, at skolerne og dagtilbuddene går fri af kommunens såkaldte økonomiske effektiviseringer - i hvert fald i år.

- Vi kan være meget, meget tilfredse, siger en glad Vivian Edelborg Jørgensen.

Medarbejderne og ledelsen i kommunen har henover de seneste måneder diskuteret såkaldte effektiviseringer. Medarbejderne mener nemlig, at effektiviseringerne på skole- og dagtilbudsområdet slet ikke er effektiviseringer, men besparelser, der vil gå ud over børnene.

Spareforslaget handler om, at skolerne og dagtilbuddene har skullet planlægge bedre og dermed spare mellem seks og ti stillinger.

- Vi har helt fra starten sagt, at vi i forvejen laver den bedst mulige faglige planlægning. Skolerne planlægger jo skoleåret efter et system, hvor de på bedst mulig måde udnytter lærernes tid, sådan at den bliver brugt sammen med eleverne. Derfor har vi ikke været enige i, at det utvivlsomt er en effektivisering, for det er det ikke, siger Vivian Edelborg Jørgensen.

Formelt skal politikerne tage stilling til forslaget på et kommunalbestyrelsesmøde mandag den 8. april, men et flertal har allerede nu aftalt, at skolelærerne og dagtilbuddene ikke skal skære de knap tre millioner kroner, som ellers var på tale.

- Jeg er meget lettet - også på elevernes vegne, siger Vivian Edelborg Jørgensen.