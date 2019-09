Fynske skolebørn sætter sig i tidsmaskinen og rejser tilbage til en skoledag for 235 år siden

Gærup: Skolemuseet i Korinth har gennem seks år inviteret 4. og 5. klasserne i Faaborg-Midtfyn Kommune til at opleve en skoledag i 1784 og i 1958. Et hold tidligere lærere har påtaget sig at være undervisere, og også i år er der stor interesse for at deltage. 225 børn fra 12 klasser skal være med i løbet af perioden 11.-18. september. Skolemuseet har endda måttet sig nej til et par skoler, fordi der ikke var flere pladser.

Børnene kender fagene som dansk, regning, kristendomskundskab, naturhistorie og gymnastik - men måderne, der undervises på, er nogle helt andre, end de er vant til. På Skolemuseet kommer de til at opleve to helt forskellige undervisningsmetoder.