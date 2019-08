Fyns største: Solvarmeanlæg indviet i bragende solskin

- Det er en fornøjelse, at vi i Ringe Fjernvarmeselskab kan invitere til denne indvielse. Der er blevet snakket om et solvarmeanlæg flere gange, men hvor det har vist sig ikke har været rentabelt, lyder det blandt andet fra varmeforsyningens formand, Niels Andersen.

Anders Jensen er sammen med et par hundrede andre mødt frem ved Ringe Fjernvarmes nye solvarmeanlæg på Stegshavevej. Her er der søndag formiddag inviteret til officiel indvielse af anlægget, som med 30.000 kvadratmeter paneler er Fyns største.

Borgmester med hæksaks

Oprindeligt inkluderer indvielsesprogrammet klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Men han meldte afbud.

Det gjorde borgmester Hans Stavnsager (S) ikke.

- Her i Faaborg-Midtfyn nyder vi den friske luft og den rene natur. Men vi vil også gerne inden for og have varmen om vinteren, og det nye solvarmeanlæg hjælper med begge dele. Vi skal være stolte af, at vi har Fyns største solvarmeanlæg, lyder det fra borgmesteren, der får æren af at klippe den røde snor.

Det sker med en gylden hæksaks, og efterfølgende er det muligt at få en rundtur og en snak med blandt direktøren i Midtfyns Energi, Karsten Godiksen, om det nye anlæg,

- Det kan ikke være en bedre dag at indvie det på, smiler direktøren, mens solen bragere ned på de mange solpaneler.

500 stykker er der af dem - eller cirka et panel til hver af fjernvarmens kunder. Anlægget har kostet 58,9 millioner kroner.