Davinde: Mange danskere har samlet en pæn sten op på stranden. Stenen ligger nu derhjemme eller i sommerhuset. Mange har også svært ved at gå forbi en butik, som sælger smukke krystaller og farverige "lommesten". For sten fascinerer os. For nogle bliver den fascination til en regulær samlermani. Det betyder, at der hvert år kan holdes flere velbesøgte stenmesser rundt om i landet. Nu vil Den Fynske Stenklub for første gang forsøge sig med sin egen, mere uformelle udgave af en stenmesse. Det bliver et salgs- og byttemarked, der søndag 11. august afholdes ved klubbens museum i Davinde. Flere andre stenklubber er inviteret, så der kommer deltagere fra både øst og vest.

Alle sten-interesserede er velkomne, og der er gratis adgang.

Initiativet til markedet er taget af Den Fynske Stenklubs nye formand, Ole Allan Jensen, som led i en strategi, der skal skabe mere engagement om Davinde Stenmuseum, og inddrage flere klubber. Museet har fået sin egen støtteforening, "Stenmuseets Venner", og der er flere nye tiltag på vej.