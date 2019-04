Futtede hæk af: 51-årig sigtet for ukrudtsbrænder-uheld

Gode råd: Sådan bruger du brænderen

Brænd ikke ukrudtet, men opvarm det kortvarigt. På den måde fordamper vandet i planten, som dør på få dage. Hvis man brænder ukrudtet, til det er forkullet, er der større risiko for ulykker. Desuden kommer ukrudtet igen, fordi rødderne overlever. Ukrudt med stort rodnet skal opvarmes flere gange. Brænd kun, når jorden er fugtig, og vejret er stille. Er det varmt, tørt og blæsende, er risikoen for ulykker større. Vand eventuelt området først. Sørg for at have en spand vand eller en pulverslukker i nærheden. Hold afstand til let antændeligt materiale. Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler. Hold hele tiden øje med flammen og efterlad aldrig en tændt brænder. Tjek for gløder eller ulmende planterester. Stil aldrig en varm brænder i nærheden af brandbare ting. Afmontér altid gasflasken efter brug. Sørg for, at din ukrudtsbrænder er DG-mærket. Det betyder, at brænderen er testet og godkendt efter danske regler. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.