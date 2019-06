Fuld gang i arbejdet om fremtiden for Faaborg Havn

Konkurrence om at udarbejde den bedste udviklingsplan for Faaborg havn og by er kommet et lille skridt længere. Vinderprojektet offentliggøres 3. december.

Faaborg: De tre hold af eksperter, der deltager i konkurrencen om at udarbejde en udviklingsplan for Faaborg havn og by, har holdt møde sammen, og borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over de mange ideer og perspektiver, som mødet bragte med sig:

- Vi har haft en meget spændende og indholdsrig dag, hvor vi har fået præsenteret nogle virkelig interessante bud på byens potentialer og udviklingsmuligheder. Det tegner rigtig godt, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Konkurrencen i Faaborg er en såkaldt parallel-konkurrence. Det betyder, at de tre hold undervejs i konkurrencen mødes og deler viden og idéer.

- Det er en rigtig givtig måde at få de bedste bud i spil og få de dygtige teams til at inspirere hinanden. Det skulle gerne betyde, at vi får tre meget stærke forslag og dermed i sidste ende også et rigtig stærkt vinderprojekt, siger projektchef i fonden Realdania, Astrid Bruus, der er med i udviklingsprojektet.