Fugletur til Bøjden Nor med Fugleværnsfondens frivillige

Faaborg-Midtfyn: Gråanden, som de fleste vil kende som "park-and", er bare en af 15 ynglende anderacer her i landet. Og så får vi endda besøg af yderligere fem - seks arter, men hvordan ser man forskel på de smukke ænder. Det er ikke altid så ligetil, men hvis man lørdag den 7. september kl. 10-13 tager med de frivillige ornitologer i Fugleværnsfonden ud til Bøjden Nor, så er der gode chancer for at blive væsentligt skrappere til at kende de forskellige arter - eller i hvert fald nogle af dem - fra hinanden.

Der er stadig store flokke af viber og hjejler i noret, og de sidste vadefugle fouragerer inden en lang rejse mod syd. I de opstillede teleskoper kan du også se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand, så der bliver rig lejlighed til at få styr på de forskellige andefugle.

Man mødes ved p-pladsen for enden af Dyndkrogvej kl. 10, og så vil arbejdsgruppen ellers tage føringen og guide rundt i fuglefaunaen.