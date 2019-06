Fugleskydning med stråhat og e-sport

Alle sejl er sat til for at gøre årets byfest i Faldsled-Svanninge-Millinge til den bedste nogensinde.

Faldsled-Svanninge-Millinge: Programmet til den 66. udgave af fugleskydning arrangeret af Faldsled/Svanninge S.G. & I. får et ungdommeligt tvist i år. Det er nemlig lykkedes at booke to professionelle Counterstrike-spillere fra Esbjerg, der lørdag den 15. juni kommer og fortæller om deres E-sportskarriere, og giver en demonstration af, hvad det er, de kan. Arrangementet starter klokken 12 i Svanningehallen, og der bliver mulighed for at prøve at spille mod de professionelle.

- De vil fortælle lidt om, hvordan deres interesse blev vakt og om, hvor mange skældud de også har fået af deres forældre for at sidde og spilde så mange timer foran computeren, fortæller formand for Faldsled-Svanninge S. G. & I. Flemming Lunde.

Men festugen, der afvikles fra tirsdag den 11. juni til lørdag den 15. juni åbnes traditionen tro med bankospil allerede tirsdag aften. Igen i år er det lykkedes at skaffe nogle meget flotte præmier til bankospillet. Hovedpræmien er et gavekort på 2000 kroner til restaurant Klinten, der oven i hatten har smidt et gavekort på 10x75 kroner til isboden ved Klinten. Den lokale Svanninge Sognegård har også været i det gode sponsorhumør og har sat et gavekort på 100 stykker smørrebrød på højkant til den heldige vinder.

- Vi skruede lidt op for præmieniveauet sidste år, og vi har været heldige at kunne holde niveauet i år. Jeg synes, det er nogle meget flotte præmier, der er på spil, siger Flemming Lunde.