Frygter støj i naturområde: Skeptiske naboer vil ikke nøjes med kommunalt orienteringsmøde

Pejrup/Faaborg: En orienteringsmøde, som Faaborg-Midtfyn Kommune indkalder til på rådhuset i Faaborg torsdag kl. 17 skal kaste lys over, hvad det egentlig er for et projekt arkitekten Uffe Black Nielsen og hans makker John Skovlund gerne vil realisere på en 2,9 hektar stor grund på Øxenhaverne ved Pejrup.

Det er kommunen, der har sendt et lokalplanforslag for et såkaldt forstbotanisk center i høring. Det så egentlig ud til at gå glat i gennem, men det har vist sig, at naboerne er ret bekymrede for, hvilke ændringer af vejforhold, stier, og støjniveau, centret kan medføre, så nu skal der fakta på bordet ved orienteringsmødet.

Naboerne er dog ikke trygge ved, at en times offentligt møde i byrådssalen i Faaborg er nok til at få snakket betænkelighederne i gennem, og deres talsmand Gérard Lehmann har booket Pejrup Forsamlingshus til et beboermøde, hvor nabokritikken kan blive præsenteret for områdets beboere, og hvor der bliver lejlighed til debat. Mødet i forsamlingshuset bliver torsdag den 7. marts kl. 19.

Projektmager Uffe Black Nielsen, som under høringsfasen har set sin vinmark udsat for groft hærværk, har været temmelig fåmælt om sit projekt. Han vil ikke argumentere med naboerne gennem avisen, men han har bebudet, at han vil været til stede ved orienteringsmødet i Faaborg.

Sidste frist for at komme med ændringer mod lokalplanforslaget er den 10. marts.