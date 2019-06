Frivillige på jagt efter ensomme ældre

Projektet "Et godt ældreliv" vil under kulturnatten i Faaborg 14. juni stå klar i et telt på Torvet - blandt andet for at fortælle foreningsfolk om muligheden for at søge penge til aktiviteter, der kan være til gavn for ensomme ældre.

Faaborg: De ensomme ældre sidder derude rundt omkring. Det ved man. Men hvem er de, og hvor er de?

Det vil projektet "Et godt ældreliv" gerne prøve at finde ud af, og her kan alle foreninger og andre med frivillige kræfter komme ind i billedet.

Under kulturnatten i Faaborg fredag 14. juni vil fire repræsentanter fra Ældre Sagen, Røde Kors og Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn stå klar i et telt på torvet for at fortælle om projektet.

- Vi vil gerne have fat i foreninger, som kan være med til at finde de ensomme ældre, og som måske kunne tænke sig at søge penge til projekter, der kan være til gavn for ensomme, fortæller Hartvig Fritzen, formand for Ældre Sagen Faaborg.

- Med dette event vil vi gerne inddrage borgerne i Faaborg. Målet er at få nedbrudt nogle barrierer for at kontakte ens nabo og dermed få flere til at løfte hinanden ind i et fællesskab i lokalområdet, siger formand for styregruppen Torben Bach-Petersen fra Røde Kors Midtfyn.

I uge 24 og 25 sætter projektet fokus på godt naboskab i Faaborg, hvor "naboløftet" løber af stablen.

"Naboløftet" er en del af projektet "Et godt ældreliv", som skal sætte fokus på, hvordan alle kan være med til at gøre en forskel for deres ensomme nabo - og måske tænke: "Hvornår har jeg sidst talt med min nabo?"

Fornylig blev der delt postkort ud til en række butikker, og postkortene skal så opfordre kunderne til at tage en snak med naboen.

"Et godt ældreliv" er et treårigt projekt, der har fået 300.000 kroner af Faaborg-Midtfyn Kommune til fordeling i årene 2017-2019. Først blev det sat i gang i Broby-området, siden i Ringe, og i år er turen kommet til Faaborg.