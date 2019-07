Fritidslandmand er både kvægavler og miljøforkæmper: Kvæg behøver ikke at være skidt for klimaet

På flere arealer i Faaborg-Midtfyn har Jan Toftegaard Støckel sine kvæg gående for at græsse både hos private og hos kommunen. De skal både være med til at skabe naturpleje, og efter mindst to et halvt år giver de ifølge ham mere mørt og klimavenligt kød. Det hele sker efter de økologiske principper og med dyrevelfærd som den drivende motor.

- Til at begynde med var det nok lidt tilfældigheder, men man binder sig jo til dyrene. De har et godt gemyt, og det er hyggeligt at have dem. De gør en masse nyttigt, og så er det noget lækker mad, man kan få ud af dem, fortæller Jan Toftegaard.

I 2005 fik han og familien den første kalv til at afgræsse på deres gård, og den ene tog den anden, hvilket har ført til, at Jan Toftegaard snart har 100 kvæg gående blandt andet nær Boltinge, Espe og Hillerslev.

- Det er vigtigt for mig, at vi kan give køerne et så fantastisk liv så længe som overhovedet muligt, og jeg synes, vi skylder at producere så bæredygtigt som muligt og samtidig tænke på dyrevelfærd, fortæller han.

Ifølge Jan Toftegaard har hun et sind som en hund, men i modsætning til hunde vejer de skotske højlandskvæg flere hundrede kilo og har lange horn i panden. De tre højlandskvæg er da heller ikke synderligt berørte af, at der er mennesker omkring dem. Jan Toftegaard sørger nemlig for, at de er vant til mennesker lige fra deres spæde start som kalv.

Fra køerne er små prøver Jan Toftegaard Støckel at være så meget sammen med dem som muligt, så de kan blive håndvante. Det gør også, at de bliver vant til mennesker, og man får et godt forhold til dyrene. Foto: Kim Rune

- Min filosofi er, at alle, selv studerende, skal have råd til at spise noget rigtig godt kød til en fair pris. Derfor går jeg meget op med, at der ikke bliver snydt en masse med kraftfoder, og at det ikke skal gå alt for stærkt. Det skal bare have lov til at modne stille og roligt, siger han.

Jan Toftegaard fodrer kun sine dyr med græs og undgår kraftfoder. Grunden til dette er ifølge ham, at ved græsfodring er der lige så meget omega 3 og 6 i kødet som i fed fisk, samtidig med at kolesteroltallet er lavt.

- Jeg har haft dyr, som var seks år, da de blev slagtet, og normalt i landbruget duer det ikke, hvis de er over halvandet år, fordi købet bliver for sejt, men det gælder ikke mine dyr. De er fantastisk gode og modne, når de kommer fra slagterens krog.

- Når jeg producerer, så tager det ikke 16 måneder, det tager 30 måneder. Den lange produktionstid gør, at kødet får lov til at modne på en anden måde, så smagen er anderledes og mere kraftig. Det giver også mulighed for at pleje naturen, så jeg synes, det er en win-win situation, forklarer han og uddyber:

Og man kan godt mærke, at Jan Toftegaard har fået et særligt forhold til sit kvæg. Han har dem også dobbelt så lang tid som ved konventionel landbrugsproduktion, hvor køerne ofte bliver slagtet efter 12-16 måneder.

Jan Toftegaard Støckel bruger cirka 30 timer om ugen på at tilse og passe køerne samtidig med, at han skal have solgt kødet. Herudover arbejder han som underviser på Syddansk Universitet på fuld tid. Foto: Kim Rune

Godt for miljøet

Hvad der kunne minde om et fuldtidsarbejde, er egentlig en sidebeskæftigelse. Til hverdag arbejder han fuldtid som underviser på Syddansk Universitet, og de mange timer kan godt være stressende i perioder, men ofte har dyrene den helt modsatte effekt.

- Hvis jeg ikke havde dyrene, ville jeg ikke komme nær så meget ud, og man tænker, at alt det arbejde kan stresse dig, og det kan det også, men det er også en kilde til afstresning i en presset hverdag, fortæller Jan Toftegaard.

- Det at dyrke naturen er meget mig. Det værste, jeg ved, er at sidde foran fjernsynet eller være lænket til et middagsselskab i flere timer, forklarer han.

Arbejdet med de store dyr er ikke kun godt for sindet, men den måde, som Jan Toftegaard producerer sine dyr på, er også godt for miljøet.

- I dag er man så bange for, at køerne prutter, og det er dårligt for verden at spise oksekød, men det er lidt noget pjat, for hvis du producerer langsomt og har få dyr på arealerne, så har du bedre mulighed for at få et større humus-lag (lag i jorden, jo større lag jo mere kulstof, som modvirker drivhuseffekten red.), som binder CO2 og giver et positivt CO2-regnskab, siger Jan Toftegaard og uddyber:

- Folk skal selvfølgelig tænke over, hvor meget de forbruger, hvis de vil gøre noget godt for klimaet, men at ramme os, der producerer kød på de her betingelser, er faktisk lidt ærgerligt, fordi vi får ikke noget naturpleje, hvis vi ikke kan sælge kødet.