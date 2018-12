Fritidshuse midt i byen bekymrer: Faaborg må ikke ende som Skagen

Det er ikke mindst i attraktive kvarterer som her på Kildetoften i Faaborg, Klement Bornebusch ser en uheldig tendens til, at huse bliver solgt som fleksboliger og dermed kan ende som sommerhuse, der står tomme en stor del af året. Foto: Palle Søby

Klement Bornebusch, Østergade i Faaborg, ser en farlig tendens til, at stadig flere huse sælges som såkaldte fleksboliger og dermed kan bruges som sommerhuse - i stedet for at huse velfungerende børnefamilier, der bor i byen hele året.

Faaborg: Hvad har Faaborg og Skagen til fælles? Ret meget. Om sommeren myldrer turisterne til byen. De nyder vandet, naturen og de smukke, gamle gader. Caféerne blomstrer, og byen har et kunstmuseum af format. Men Faaborg er alligevel ikke Skagen. Faaborg er nemlig også borgernes by. Folk bor selv i de vanskelige gamle huse i midtbyen. Også om vinteren er her liv - selv om det er et andet og mere stille liv end om sommeren. Og sådan skulle det gerne blive ved med at være, mener Klement Bornebusch, der bor på Østergade i Faaborg og til daglig er ansat som museumsforvalter på Øhavsmuseet. Men han frygter, at Faaborg kommer til at ligne Skagen mere og mere, fordi huse, der kunne være solgt til velfungerende børnefamilier, bliver solgt som såkaldte fleksboliger og ender som sommerhuse for rige københavnere.

Klement Bornebusch kan godt se meningen med at tillade mindre huse i for eksempel Østerbrogadekvarteret at blive solgt som fleksboliger. Men han kan ikke se meningen med det i attraktive kvarterer som for eksempel her på Kildetoften. Foto: Palle Søby

Forskel fra bydel til bydel Klement Bornebusch undrer sig blandt andet over, at der tilsyneladende er vidt forskellig og helt vilkårlig praksis i forskellige bydele i Faaborg. - For eksempel er man ved at indføre nye retningslinjer for Østerbrogadekvarteret, hvor man vil lempe på bopælspligten. Og det kan der godt være sund fornuft i. Her er mange af husene for små til at rumme en familie på helårsbasis, og samtidig er der store udgifter til vedligholdelse. Her kan det være svært at sælge husene, og så vil det være bedre, at de står som pæne og istandsatte sommerhuse end som tomme ruiner. - Men det giver ikke mening, at huse i de gode kvarterer som Odensevej, Fiskervænget og Kildetoften sælges som fleksboliger. De kunne sagtens være solgt til børnefamilier, som ville passe perfekt ind i kommunens udviklingsstrategi. Nu ender det i stedet med, at de bliver solgt som sommerhuse, påpeger Klement Bornebusch. - Fleksbolig giver mulighed for at bruge boligen som sommerhus. I princippet skal det ske efter en individuel vurdering, men i praksis bliver den mulighed tilknyttet ejendommen. Når første en ejendom har fået fleksstatus, og den er købt og betalt, har den fleksstatus i al evighed. Og hvor blev så den individuelle vurdering af, spørger Klement Bornebusch.

- Når man administrerer forskelligt fra bydel til bydel, ligner det mere kammerateri end demokrati, mener Klement Bornebusch. Foto: Palle Søby

Giv os en forklaring - Kommunen skylder os borgere at forklare, hvorfor man i dag tillader fleksboliger på en lempeligere måde end de regler, man påtænker at indføre i Østerbrogadekvarteret. Efter hvilke regler, skal der tildeles fleksstatus? Skal der være forskellige regler forskellige steder i byen? Og hvorfor? Hvorfor skal primært de mest attraktive huse med de højeste kvadratmeterpriser udbydes som fleksboliger til priser over vurderingen? Det sidste taber byen på, og det er ny praksis, der er kommet ind ad bagdøren, helt i modstrid med de regler og retningslinjer, kommunen selv er ved at indføre ad fordøren, mener Klement Bornebusch. - Når man administrerer forskelligt fra bydel til bydel uden klare regler, ligner det mere kammerateri end demokrati. Det er synd, for det er jo nok bare mangel på konsekvens, klarhed og fremsyn i beslutningerne, tilføjer Klement Bornebusch. Han er helt på linje med en anden faaborgenser, Klaus Thormann, der for nylig i et læserbrev her i avisen luftede nøjagtig de samme bekymringer på vegne af Faaborg-Broby socialdemokratiske partiforening.