Fristed for 150 handicappede: Flot hæder til privat ridecenter

De var også indstillet

MinKøbmand i Haastrup, v/Anne og Kent GregersenAnne og Kent Gregersen, MinKøbmand i Haastrup er indstillet for den måde de driver butikken på. De har øje for ældre borgere og reagerer, hvis noget er anderledes. Desuden har de investeret i en bus til at køre kunder frem og tilbage til butikken.Tanja Schrøder, Øster HæsingeTanja Schrøder er indstillet for at have hjulpet en handicappet barndomsven hjem fra USA til bedre vilkår i Danmark. Tanja har ofret næsten al sin fritid på at hjælpe vennen. Han er nu i gang med den behandling han i mange år har manglet i USA.



Karin Jensen, HedenKarin Jensen er indstillet for sit store arbejde for Dansk Handicapforbund i særdeleshed og for handicappede generelt. Karin er en arbejdshest og har gennem årene ydet en stor arbejdsindsats for at forbedre vilkårene for handicappede.



Trine R. Jensen, Sønder HøjrupTrine R. Jensen er indstillet for hendes arbejde i forbindelse med projektet: "Alle med", der er et projekt under Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Trine tager rundt på skoler i hele landet og holder oplæg om inklusion. Hun arbejder på at informere så mange unge som muligt.



Syd Fyenske Veteranjernbane, FaaborgSyd Fyenske Veteranjernbane er indstillet fordi den er den eneste veteranjernbane i Danmark som tilbyder kørestolsbrugere mulighed for en tur i et veterantog. Veteranjernbanen har en vogn med handicaplift, ligesom der er adgang til handicaptoiletter ved endestationerne både i Faaborg og Korinth.



Østerby Sportsrideklub, MillingeHoldet bag den særligt tilrettelagte fysioterapeutiske ridning er indstillet. Særligt fremhæves Dorte Larsson og Vibeke Lundgaard Mathiesen, der arbejder hårdt for at skabe gode, imødekommende, humoristiske og hjertevarme rammer for handicapridningen i Østerby Sportsrideklub