Friske Freddy på snart 75 drøner videre

Freddy Brandt har ingen planer om at gå på pension, selv om han bliver 75 år i maj. Nu fejrer han jubilæum efter de første 25 år med sit eget firma, Brandtco Miljø. Firmaet er hans hjerteblod, og hans hjertebarn i fritiden er den gamle Austin Healey fra 1967, som han og Lisbeth elsker at køre rundt i om sommeren.

Desuden laver Freddy ventilation til indendørs skydebaner over hele landet, fordi skytterne jo ikke må rende rundt i alt for meget krudtslam.

Lige nu kan Freddy fejre, at det er 25 år siden, han startede sit eget firma, Brandtco Miljø, som leverer elementer og løsninger inden for ventilation, luftmåling og emission.

Freddy er et fund - og det er der også mange af hans kunder, der synes. For Freddy kan levere skræddersyede løsninger, som det ellers ville være rasende dyrt at købe andre steder.

Freddy Brandt er 74 år, fylder 75 i maj.Født og opvokset i Fredensborg. Uddannet kleinsmed og har siden via kurser opbygget en mere teoretisk baggrund inden for beregninger og udvikling i ventilationsbranchen. Efter militærtjeneste arbejdede han fem år i Grønland, hvor han blandt andet lavede ventilation på amerikanske baser. Siden var han 15 år i det svenske firma Fläkt, der havde en afdeling i København. I Faaborg var Freddy Brandt først nogle år på Skako og blev siden direktør for HL Ventilation, indtil firmaet lukkede. I 1994 startede han sit eget firma, Brandtco Miljø, som nu kan fejre 25-års jubilæum. Lisbeth og Freddy Brandt har været gift i 30 år. Freddy har to voksne sønner fra tidligere ægteskab, og Lisbeth har en datter og en søn. I alt har de seks børnebørn i alderen fra syv til 25 år. Deres store fritidspassion er at køre ture og tage på ferie i deres gamle Austin Healey fra 1967.

Freddy og Lisbeth Brandt har været gift i 30 år, og Lisbeth er ofte med ude i firmaet for at hjælpe. Foto: Palle Søby

- Det har faktisk aldrig været nødvendigt at annoncere. Den bedste annonce er jo det arbejde, jeg laver, og den tillid, jeg viser kunderne. Så længe der er arbejde nok, er der jo ingen grund til at reklamere, siger Freddy.

Spændende arbejdsliv

Freddy Brandt stammer fra Fredensborg og er udlært kleinsmed. Men siden har han taget en lang række kurser og opbygget en mere teoretisk baggrund i forhold til at lave beregninger og udvikling inden for ventilationsbranchen.

Efter 15 år i det svenske firma Fläkts danske afdeling i København kom han til Faaborg, hvor han først var nogle år på Skako og dernæst blev direktør for HL Ventilation, indtil firmaet måtte lukke.

- Men nu havde jeg kunderne. Nu havde jeg chancen for at starte mit eget, så det var springbrættet til, at jeg startede mit firma dengang i 1994, fortæller Freddy.

- Jeg har på mange måder haft et spændende arbejdsliv. Efter min militærtjeneste rejste jeg fem år til Grønland, hvor jeg lavede en masse ventilation for amerikanerne på baserne, primært i Sdr. Strømfjord. Det var her, interessen for at lave beregninger begyndte. Jeg sejlede også for amerikanerne og var kaptajn på skibet "Løven", hvor jeg lodsede de store skibe ind i Sdr. Strømfjord.

- Da jeg var i Fläkt, rejste jeg meget i udlandet for at lave afleveringsforretninger og den slags i blandt andet Saudi-Arabien og Lille-Asien.

Men så var det, at Lisbeth sagde, at hvis de skulle have et liv sammen, skulle hun ikke være gift med en rejsemontør, og sådan gik det til, at de kom til Faaborg, hvor Freddy fik et mere stabilt og hjemligt arbejdsliv.

- Det har været 25 fantastiske år med mit firma. Det har jeg haft det utrolig godt med, siger Freddy.