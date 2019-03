Frimærkesamlere mødes til bytteri og kaffe

Ringe: Efter en veloverstået byttedag og samlermarked med workshop og over 100 gæster 24. februar, gør Ringe Frimærkeklub nu klar til de første møder i marts.

Der er møde onsdag 6. marts kl. 19.30 i klubbens lokale på Guldhøj. Denne aften kan medlemmerne sælge og købe egne medbragte frimærker, breve og lignende på aftenens "skrammelauktion". Der bliver muligheder for alle, lover klubben.

Allerede ugen efter, onsdag 13. marts, holdes månedens formiddagsmøde. Her kan man bytte frimærker og hygge sig over en kop kaffe med rundstykker. Interesserede skal tilmelde sig via klubbens hjemmeside på www.RingeFrim.dk /exp